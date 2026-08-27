Samsun'da 15 projeyle çevre için kapsamlı değerlendirme yapıldı

toplantının amacı ve katılımcılar:

Sinop'taki görüşmenin ana gündemini, Samsun'da çevrenin korunmasına yönelik yürütülen projelerin izlenmesi oluşturdu. Vali Orhan Tavlı başkanlığındaki ziyaret kapsamında, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ile sürdürülen iş birliği ele alındı.

Ziyarette Vali Yardımcısı ve Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ali Tulumen ve Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu ile Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kübra Küçük Göksu, Şube Saymanı Sükut Anıl ve yönetim kurulu üyeleri Kerem Topaloğlu, Serdar Seven ve Emre Uğraş hazır bulundu.

yürütülen projelerin kapsamı ve önemi:

Toplantıda, 2025 yılında İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınan çevre temalı kararlar doğrultusunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların ana yürütücülüğünde hayata geçirilen 15 çevre projesi kapsamında süren çalışmalar değerlendirildi. Bu projelerin kentin yaşanabilirliğini artırma ve çevresel sürdürülebilirliği sağlama açısından taşıdığı önem vurgulandı.

osb'lerde istihdam ve koordinasyon adımları:

Görüşmede ayrıca yeni kurulacak Organize Sanayi ve Teknoloji Bölgelerinde çevre mühendislerinin istihdam edilmesi konusu ele alındı. Bu bağlamda OKA ile OSB'ler arasında sağlanacak koordinasyonun gerekliliği ve atılacak adımlar tartışıldı.

Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, yürüttüğü çalışmalar ve proje uygulamalarına ilişkin bilgi sunumu yaparak Vali Tavlı'ya mevcut durum ve planlanan adımlar hakkında detay aktardı. Toplantı, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine ve projelerin takibine yönelik somut adımların değerlendirilmesiyle sonlandı.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI SAMSUN ŞUBESİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN PROJELER VE YENİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.