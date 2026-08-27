Karşıyaka'da tıkanan terfi istasyonu mahalle yaşamını zorluyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, BASKİ'ye ait atık su terfi istasyonunun yaklaşık 1,5 yıldır faal olmadığını iddia ederek yetkililere kalıcı çözüm çağrısında bulundu. Mahalleliler, bölgedeki atık suların imarlı alanlara ve iddiaya göre Susurluk-Simav Çayı'na ulaştığını öne sürüyor.

günlük yaşam ve sağlık kaygıları:

Sakinlerin aktardığına göre, yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı bölgede atık su taşkınları ve açıkta akan fekal su nedeniyle özellikle akşam saatlerinde yoğun sinek oluşumu ve ağır koku yaşanıyor. Vatandaşlar, sıcak günlerde pencerelerini açamadıklarını, gündüzleri de dışarıda bulunmanın güçleştiğini belirtiyor. Bu koşulların hem yaşam kalitesini düşürdüğü hem de olası sağlık risklerini artırdığı ifade ediliyor.

geçici müdahaleler ve yönetim eleştirileri:

Mahalle sakinleri, sorunun 1,5 yıldır çeşitli kanallarla yetkililere bildirildiğini, zaman zaman bölgeye vidanjör gönderildiğini ancak kalıcı bir tamir veya işletmeye alma çalışması yapılmadığını söylüyor. Bu durum, BASKİ yönetimine yönelik eleştirileri beraberinde getirdi; vatandaşlar, sorunun giderilmemesini yalnızca teknik arıza olarak değil, yönetim anlayışının da sorgulanması gerektiğinin kanıtı olarak değerlendiriyor.

İddialar arasında atık suyun Susurluk-Simav Çayı'na ulaştığı yönündeki şikayetler de bulunuyor; mahalle halkı, hem bu iddianın hem de terfi istasyonunun neden günlerce kapalı kaldığının araştırılmasını talep ediyor. Sakinler, sürekli vidanjör müdahaleleri yerine terfi istasyonunun yeniden faaliyete geçirilmesini ve kalıcı altyapı onarımının yapılmasını istiyor.

Gözler, çözüm beklentileri doğrultusunda BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'e çevrildi. Mahalle halkı, yetkililerden sorunun neden bu kadar uzun süredir giderilmediğine dair açıklama ve somut adımlar beklediklerini bildiriyor. Çözüm üretilmediği takdirde sorumlulara yönelik daha güçlü tepkilerin gelebileceği uyarısı yapılıyor.

ATIK SUYUN AKTIĞI AÇIK ALAN