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Taşköprü mahallesinde sokak tabelaları yenileniyor

Düzce Belediyesi, Taşköprü Mahallesi'nde eksik sokak tabelalarını Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde hazırlanan panolarla tamamlıyor; hedef yaklaşık 50 tabela.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 17:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Taşköprü mahallesinde sokak tabelaları yenileniyor

Taşköprü mahallesinde tabela montaj çalışması sürüyor

Düzce Belediyesi, mahallelerin günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Taşköprü Mahallesi'nde eksik sokak tabelalarının tamamlanmasına başladı. Uygulama, mahalle sakinlerinin yön bulmasını ve günlük ulaşımı kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Hazırlık ve montaj:

Tabelalar, Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyelerinde hazırlanıyor. Üretimi tamamlanan panolar, ekipler tarafından mahalledeki sokak girişlerine sistematik şekilde yerleştiriliyor ve montaj çalışmaları planlı olarak yürütülüyor.

Mahalle yapısı ve hedef:

Taşköprü Mahallesinde toplam 34 sokak bulunuyor. Belediye, bu kapsamda yaklaşık 50 tabelanın kısa süre içinde montajını tamamlamayı hedefliyor. Ayrıca, kent genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda benzer düzenlemelere devam ediliyor.

DÜZCE BELEDİYESİ, MAHALLELERDE VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRACAK ÇALIŞMALARINA...

DÜZCE BELEDİYESİ, MAHALLELERDE VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRACAK ÇALIŞMALARINA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. BELEDİYE HİZMET ALANINA YENİ DAHİL OLAN TAŞKÖPRÜ MAHALLESİ’NDE EKSİK SOKAK TABELALARININ TAMAMLANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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