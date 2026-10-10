Alanya oto yıkamasında çıkan silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olayın gelişimi:

Antalya'nın Alanya ilçesi Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkama dükkanında saat 19.00 sıralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iş yerinden silah sesleri duyuldu ve durum yetkililere bildirildi.

Müdahaleler ve yaralıların durumu:

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kavgada silahla yaralanan Ahmet Çatar, A.T. ve H.T.'yi tespit etti. Yaralılara ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı; yapılan tedavilere rağmen Ahmet Çatar hayatını kaybetti.

Soruşturma:

Olayla ilgili adli süreç başlatıldı. Yetkililer, kavganın nedeni ve silah kullanımıyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE BİR OTO YIKAMA DÜKKANINDA ÇIKAN SİLAHLI OLAYDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI.