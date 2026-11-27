Alanya'da balkondan düşen genç kadının cenazesi teslim edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5. kattaki dairenin balkonundan düşen Nazlı Ay (26), kaldırıldığı hastanede bir günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından genç kadının cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi.

olayın seyri:

Olay, Çıplaklı Mahallesi 70104. Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 5. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 5. kattan düşen Nazlı Ay, ağır yaralanarak olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın, hastanede tedavi gördüğü süre boyunca yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

adli süreç ve cenaze işlemleri:

Olayın ardından jandarma ekipleri, evde bulunan kadın arkadaşı M.E. (27) ile bir başka kişi G.G. (24)'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan genç kadının cenazesi bugün yakınlarına teslim edildi ve cenazenin yarın Finike'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE 5’İNCİ KATTAKİ DAİRENİN BALKONUNDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN VE KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBEDEN 26 YAŞINDAKİ GENÇ KADININ CENAZESİ, OTOPSİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN BUGÜN YAKINLARI TARAFINDAN TESLİM ALINDI. GENÇ KADININ YARIN FİNİKE’DE TOPRAĞA VERİLECEĞİ ÖĞRENİLDİ.