Adapazarı'nda 7 kilometrelik sulama kanalı temizleniyor

Adapazarı ilçesi Poyrazlar Mahallesi'nden Çamyolu Mahallesi'ne kadar uzanan ve içinde biriken atıkların yatağından taşmasına neden olan 7 kilometrelik sulama kanalına ekipler tarafından müdahale ediliyor. Kanalın su iletimini sağlıklı şekilde sağlayamaması yağmur suyu hatlarına ekstra yük bindiriyor; bu nedenle bölgedeki temizleme çalışmaları hızlandırıldı.

çalışmanın kapsamı:

Temizlik operasyonu SASKİ, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Adapazarı Belediyesi iş birliğiyle yürütülüyor. Ekipler kanal içindeki biriken atıkları, suyun akışını engelleyen maddeleri ve kanal suyunun yağmur suyu hattına karışmasına yol açan etkenleri bölgeden çıkarıyor. Müdahale, su akışının yeniden düzenlenmesini ve kanalın verimli çalışmasını sağlamayı hedefliyor.

hedeflenen sonuçlar ve etkileri:

Özellikle yoğun yağış zamanlarında yağmur suyu hattındaki yükün artmasıyla Güneşler, Rüstemler ve çevre mahallelerde görülen su birikintilerinin önlenmesi amaçlanıyor. Kanal temizliğiyle birlikte yağmur altyapısına binen yükün azalması ve su baskını riskinin düşürülmesi bekleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra düzenli bakımın sürdürülmesiyle benzer sorunların tekrarlanmasının önüne geçilmesi planlanıyor.

SAKARYA'NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE YAĞMUR SUYU HATLARINA EK YÜK OLUŞTURAN 7 KİLOMETRELİK SULAMA KANALLARI TEMİZLENİYOR.