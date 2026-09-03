Alanya'da gece uygulamasında polise silah doğrultan şüpheli tutuklandı

Alanya'da gece uygulamasında arbede

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saat 01.00 sıralarında gerçekleşen trafik uygulamasında, durdurulan bir otomobilin sürücüsünün polis ekiplerine silah doğrultması üzerine arbede yaşandı. Olay, Küçükhasbahçe Mahallesi Enişdibi Caddesi üzerinde kayda geçti.

olayın gelişimi:

Trafik Büro Amirliği ekiplerinin uygulama yaptığı sırada şüphe üzerine durdurulan araçta, sürücünün polis ekiplerine silah doğrulttuğu belirtildi. Arbede sırasında ekipler tarafından aracın içindeki 1'i kadın olmak üzere toplam 3 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, işlemlerinin tamamlanması için Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

adli süreç ve tutuklama:

Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheliler I.K. (20), İ.B.G. (21) ve A.Y. (24) savcılık sorguları için adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan I.K. ve İ.B.G. hakkında 'polise direnme' suçundan adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmalarına karar verildi. Diğer şüpheli A.Y. ise hem 'polise direnme' hem de 'ruhsatsız silah taşımak' suçlamalarıyla tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Olay, gece saatlerinde meydana gelmesi ve silah iddiası nedeniyle bölgede güvenlik tedbirlerini artırırken, soruşturma yetkililerce sürdürülüyor. Gözaltı ve adli işlem süreçleri, kolluk birimlerinin uygulama prosedürleri doğrultusunda gerçekleşti.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE TRAFİK UYGULAMASI SIRASINDA POLİSE SİLAH DOĞRULTMASI ÜZERİNE YAŞANAN ARBEDEDE GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI.