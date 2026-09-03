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Aydın'da Sultanhisar operasyonu: 2 kilo 889 gram kokainle bir kişi tutuklandı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda polis 2 kilo 889 gram kokain ele geçirdi; şüpheli İ.D. adli işlem sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 12:25

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydın'da Sultanhisar operasyonu: 2 kilo 889 gram kokainle bir kişi tutuklandı

Operasyonun genel çerçevesi:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sultanhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda toplam 2 kilo 889 gram kokain ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

şüpheli ve yürütülen işlemler:

Olayla ilgili gözaltına alınan İ.D. hakkında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ ile ’uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

narkotik çalışmalarının devamı:

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2...

AYDIN’IN SULTANHİSAR İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 KİLO 889 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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