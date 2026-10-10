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Alanya'da golsüz mücadele: kaleciler ön plandaydı

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK Alanya Oba'da 0-0 berabere kaldı; Victor ve Ertuğrul önemli kurtarışlar yaptı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 20:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Alanya'da golsüz mücadele: kaleciler ön plandaydı

corendon alanyaspor ve erzurumspor fk 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, Alanya Oba Stadyumu'nda Erzurumspor FK'yı ağırladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlanırken her iki taraf da gol atmayı başaramadı. Maçın öne çıkan unsuru, özellikle ikinci yarıda sahneye çıkan kaleciler oldu; oyunun temposu düştü ve gol pozisyonları sınırlı kaldı.

maçtan dakikalar:

51. dakikada sol kanattan Cardoso'nun ortasında ceza sahası içinde Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda kaleci Victor topu çeldi. 66. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Rodriguez'in sert şutunda yine Victor gole izin vermedi. Maçın son bölümlerinde de gol arayışları sürdü; 90+2. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Duarte'nin sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran son anda çıkardı.

kadrolar ve kartlar:

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Esat Sancaktar, Bilal Gölen

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih Aksoy (Bedirhan Özyurt dk. 83), Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, İbrahim Kaya (Meschack dk. 58), Hwang (Fernandes dk. 58, Hagi dk. 63) Ivan Cedric (Arda Usluoğlu dk. 58). Yedekler: Mert Furkan Bayram, Enes Keskin, Omar Ben Ali, İzzet Çelik, Yusuf Özdemir. Teknik direktör: Joao Pereira.

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Rodrguez (Sefa Akgün dk. 83), Owusu, Baiye, Cardoso (Mustafa Fettahoğlu dk. 79), Eren Tozlu (Diabate dk. 83). Yedekler: Orbanic, Ebosele, Yakup Kırtay, Emirhan Acar, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Akhundzade. Teknik direktör: Serkan Özbalta.

Sarı kartlar: Meschack, Hadergjonaj, Arda Usluoğlu (Alanyaspor); Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu (Erzurumspor FK).

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR EVİNDE ERZURUMSPOR FK İLE GOLSÜZ BERABERE...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA CORENDON ALANYASPOR EVİNDE ERZURUMSPOR FK İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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