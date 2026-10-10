Joao Pereira: oyun yerine sahadaki enerji eksikti

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma gol sesi çıkmadan tamamlanırken, maç sonu basın toplantısında takımın teknik direktörü Joao Pereira performans ve ruh hali üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

taktiksel görüntü ve önemli anlar:

Pereira, maçın başlangıcını eleştirerek ilk dakikalarda istenilen refleksin yakalanamadığını belirtti. 3. dakikada Ruan ile antrenmanda çalışılan pozisyonda önemli bir fırsat çıktığını, ilk yarının devamının ise ağır geçtiğini söyledi. Rakip takımın maç boyunca geride alanları kapatmak için kullandığı 5-3-2 yapılanması, Alanyaspor hücumlarını sıkıntıya soktu; ikinci yarıda Erzurumspor zaman zaman 5-2-3 dizilişine dönerek savunma-düzenini değiştirdi.

Pereira, maç içinde yapılan hamlelerden de bahsetti: Fernandes'in oyuna girişiyle sağ kanatta sol ayağını kullanan bir oyuncuyla rakibe baskı kurmak istediklerini, daha sonra sakatlık nedeniyle Hagi'yi sol tarafa, Elia'yı sağ tarafa çekerek boş alanları kullanmayı hedeflediklerini aktardı. Yine Pereira, maçta kalecinin kurtarışı ve Lima'nın çizgiden çıkardığı top gibi anların olduğunu vurguladı.

enerji eksikliği ve sonuç değerlendirmesi:

Teknik adamın en büyük üzüntüsü sahadaki ruh ve tempoydu: "1 puan bizim için mükemmel değil. Üzüntüm sonuçtan çok sahadaki enerjiyi hissedememek" diyen Pereira, önceki karşılaşmalarda oyuncuların daha fazla enerji harcayabildiğini ancak bugün bunun eksik olduğunu kabul etti. Kendi hatalarını da kabul eden Pereira, takımın savunmada iyi işler çıkardığını; gol yemeyişin olumlu olduğunu ancak hücumda yeterli kaliteyi gösteremediklerini belirtti.

Pereira ligdeki genel tabloya da değinerek, 7 maçta sadece bir kez mağlup olduklarını, o yenilgide uzatma dakikalarında yenen gole dikkat etmeleri gerektiğini ifade etti. "Adım adım ilerliyoruz" diyen Portekizli teknik direktör, eleştiriler ve eksikler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ve daha fazla puan toplamak istediklerini sözlerine ekledi.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA SAHASINDA ERZURUMSPOR FK İLE GOLSÜZ BERABERE KALDI. KARŞILAŞMANIN ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNAN ALANYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ JOAO PEREİRA, İSTEDİKLERİ OYUNU SAHAYA YANSITAMADIKLARINI BELİRTEREK, “BİR PUAN BİZİM İÇİN MÜKEMMEL DEĞİL. SONUÇTAN DOLAYI DEĞİL, SAHADAKİ ENERJİYİ HİSSEDEMEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM” DEDİ.