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Asensio'nun golüyle Fenerbahçe, Rize'de devreyi 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig 7. hafta maçında Fenerbahçe, Marco Asensio'nun 12. dakikadaki golüyle Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 20:00

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Asensio'nun golüyle Fenerbahçe, Rize'de devreyi 1-0 önde tamamladı

ilk yarı özeti:

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasındaki maçın ilk yarısı konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın dengeli başlayan bölümünde maçın belirleyici anı 12. dakikada geldi; Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol çaprazda topu kontrol eden Marco Asensio, savunmaya da çarpan şutuyla kaleci Fofana'nın üzerinden fileleri buldu ve skoru 0-1 yaptı.

maçtan önemli anlar:

12. dakikadaki gol, Fenerbahçe'ye ilk yarıda hakimiyet sağladı. Ev sahibi Çaykur Rizespor ikinci bölümde daha fazla topa sahip olmaya çalışsa da, 42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Mithat Pala'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Qazım Laçi'nin kafa vuruşu auta çıktı ve golle sonuçlanmadı. İlk yarı boyunca iki ekip de net fırsatlar bulsa da devreye giderken skor değişmedi.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor (ilk 11): Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Taylan Antalyalı, Mebude, Olawoyin, Qazım Laçi, Ahmed Kutucu, Sowe
Yedekler: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Diakite, Umut Erdem, Bakayoko, Borrelli, Zafer Görgen, Taha Şahin, Can Bozdoğan, Doicaru, Emrecan Bulut.
Teknik direktör: Recep Uçar

Fenerbahçe (ilk 11): Ederson, Semedo, Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N’Golo Kante, Guendouzi, Greenwood, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi
Yedekler: Mert Günok, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Romelu Lukaku, İrfan Can Kahveci, Oppong, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Mert Günok, Nene, Oğuz Aydın
Teknik direktör: İsmail Kartal

Gol: Marco Asensio (dk. 12) — Fenerbahçe

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, FENERBAHÇE’Yİ AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, FENERBAHÇE’Yİ AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI KONUK EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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