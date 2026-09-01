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Sarıkamış'ta yeni adli yıl protokolle karşılandı

Sarıkamış'ta düzenlenen törende 2026-2027 adli yıl açıldı; kaymakam, başsavcı, tugay komutan vekili ve adliye çalışanları katıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 23:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sarıkamış'ta yeni adli yıl protokolle karşılandı

Sarıkamış'ta 2026-2027 adli yıl açılışı

Sarıkamış ilçesinde 2026-2027 yeni adli yıl açılışı, Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene kamu kurum temsilcileri, yargı mensupları ve adliye personeli katıldı.

Katılımcılar ve protokol:

Törene Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutan Vekili Binbaşı Emir Aladağ, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Dikmen, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Sönmez ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Şahin ile hakimler, savcılar, avukatlar, kurum amirleri ve adliye personeli katıldı.

Törenin akışı:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Dikmen yeni adli yılın hayırlı olması dileğinde bulundu. Tören, protokol ve katılımcıların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu açılış, adli yılın başlangıcına dair resmi geleneklerin sürdürülmesine ve kurumlar arası işbirliğinin vurgulanmasına hizmet etti.

SARIKAMIŞ 9’UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN VEKİLİ BİNBAŞI EMİR ALADAĞ(SOLDA), CUMHURİYET BAŞSAVCISI...

SARIKAMIŞ 9’UNCU KOMANDO TUGAY KOMUTAN VEKİLİ BİNBAŞI EMİR ALADAĞ(SOLDA), CUMHURİYET BAŞSAVCISI HÜSEYİN DİKMEN(ORTADA), SARIKAMIŞ BELEDİYE BAŞKANI SERDAR KILIÇ (SAĞDA)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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