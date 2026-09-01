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Kardeşinin kurtarılmasının ardından 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Tarsus'ta sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alınırken, 9 yaşındaki kardeşinin cansız bedeni yaklaşık 300 metre ileride bulundu; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 23:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kardeşinin kurtarılmasının ardından 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Olayın gelişimi:

Olay, Yeni Mahalle 4018 Sokak’ta bulunan sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalında bir çocuğun boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı müdahalede, Suriye uyruklu Y.H. (6), Tuğra Nazmi Sarıgül tarafından sudan çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı; sağlık ekipleri çocuğun yoğun bakımda olduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü bildirdi.

Arama ve kurtarma çalışmaları:

Aileyle yapılan görüşmelerde 9 yaşındaki çocuklarından da haber alamadıklarını belirtmeleri üzerine polis ekipleri kanalda geniş çaplı arama başlattı. Polis dalgıçlarının kanalda yürüttüğü arama sonucu, Mazin H. (9)’nin cansız bedeni, düştüğü tahmin edilen noktadan yaklaşık 300 metre ileride bulundu. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan çocuğun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Polis ekiplerinin olay yeri incelemeleri ve aile ile görüşmeleri sürüyor; yetkililer bulunduğu belirtilen bulgular doğrultusunda incelemelerini sürdürecek. Aileye sağlık ve adli süreçlerde destek verildiği bildirildi.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE SULAMA KANALINA DÜŞEN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK VATANDAŞLAR TARAFINDAN SUDAN...

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE SULAMA KANALINA DÜŞEN 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK VATANDAŞLAR TARAFINDAN SUDAN ÇIKARILARAK HASTANEYE KALDIRILIRKEN, KAYIP OLAN 9 YAŞINDAKİ KARDEŞİNİN CANSIZ BEDENİ POLİS DALGIÇ EKİPLERİNCE KANALDA BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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