Okul müdürleri Sarıkamış'ta güvenlik önlemlerini önceliklendirdi

Toplantı ve kapsamı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi düzenlenen okul müdürleri toplantısına Kaymakam Enis Aslantatar katıldı. Toplantıda yeni dönemde yürütülecek çalışmalar, okulların ihtiyaç ve fiziki durumları ile eğitim-öğretim süreçleri kapsamlı şekilde ele alındı.

değerlendirilen başlıklar:

Görüşmelerde okulların onarım ve donanım ihtiyaçları, dersliklerin fiziki şartları ve eğitim programlarının aksamadan yürütülmesi için alınması gereken önlemler konuşuldu. Ayrıca öğrenci ve personel güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler üzerinde duruldu; risk alanlarının tespiti ve önleyici uygulamalar değerlendirildi.

uygulama ve öncelikler:

Katılımcılar, tespit edilen eksikliklerin önceliklendirilmesi ve kısa sürede çözülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı. İzleme ve raporlama mekanizmalarının işletilmesi, gerekli kaynakların temini ve ilgili birimlerle koordinasyonun artırılması planları arasında yer aldı.

Kaymakam Enis Aslantatar, eğitim faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda yürütülmesinin önemine dikkat çekerek, yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık sürecinin titizlikle takip edileceğini vurguladı.

SARIKAMIŞ’TA 2026-2027 EĞİTİM YILI ÖNCESİ OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI, GÜVENLİK TEDBİRLERİ ELE ALINDI