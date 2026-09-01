Arkadaş şakası bıçakla sonlandı: 18 yaşındaki genç bacağından yaralandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesinde iki arkadaş arasında başlayan şakalaşma sırasında Halil Ş. (18) bacağından yaralandı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tedavi:

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından genç, tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, şakalaşmanın nasıl bıçaklı yaralanmaya dönüştüğünü ve olay anındaki koşulları araştırıyor; soruşturmanın ayrıntıları yetkililerce belirlenecek.

Gelişmeler ve yetkili açıklamaları takip ederek haberimizi güncelleyeceğiz.

ADIYAMAN’DA, İKİ ARKADAŞ ARASINDAKİ BIÇAKLI ŞAKALAŞMA HASTANEDE BİTTİ.