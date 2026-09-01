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Arkadaş şakası bıçakla sonlandı: 18 yaşındaki genç bacağından yaralandı

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesi'nde arkadaşına şaka sırasında bacağından bıçaklanan 18 yaşındaki Halil Ş., ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 22:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Arkadaş şakası bıçakla sonlandı: 18 yaşındaki genç bacağından yaralandı

Olayın gelişimi:

Adıyaman'ın Bahçecik Mahallesinde iki arkadaş arasında başlayan şakalaşma sırasında Halil Ş. (18) bacağından yaralandı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tedavi:

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından genç, tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Soruşturma ve süreç:

Olayla ilgili olarak güvenlik güçleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, şakalaşmanın nasıl bıçaklı yaralanmaya dönüştüğünü ve olay anındaki koşulları araştırıyor; soruşturmanın ayrıntıları yetkililerce belirlenecek.

Gelişmeler ve yetkili açıklamaları takip ederek haberimizi güncelleyeceğiz.

ADIYAMAN’DA, İKİ ARKADAŞ ARASINDAKİ BIÇAKLI ŞAKALAŞMA HASTANEDE BİTTİ.

ADIYAMAN’DA, İKİ ARKADAŞ ARASINDAKİ BIÇAKLI ŞAKALAŞMA HASTANEDE BİTTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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