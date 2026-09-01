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Kızıldeniz semalarında gerilim: Akabe yakınlarında balistik füze iddiası

Ürdün'ün Akabe kenti yakınlarında balistik füze tespit edildi. Hava savunmaları devreye girdi, Eilat'tan patlama sesleri duyuldu; resmi açıklama yok.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 23:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kızıldeniz semalarında gerilim: Akabe yakınlarında balistik füze iddiası

Kızıldeniz semalarında gerilim: Akabe yakınlarında balistik füze iddiası

İran ile ABD arasındaki karşılıklı saldırı ve misilleme dalgası sürerken, Ürdün'ün Akabe kenti yakınlarında bir balistik füze tespit edildi. Bölgedeki hava savunma sistemleri aktif hale getirildi ve kent sakinlerine sığınaklara geçmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, söz konusu füzenin Akabe yakınlarına düştüğü anlar yer aldı. Olayla ilgili henüz resmi bir kurum tarafından doğrulama veya açıklama yapılmadı.

Bölgedeki gelişmeler:

Görgü tanıklarının aktardığına göre, patlama sesleri Ürdün sınırına yakın konumdaki Eilat kentinden de duyuldu. Hava sahasında beklenmedik hareketlilik ve savunma sistemlerinin devreye girmesi bölgedeki gerilimi artırdı. Yerel yetkililer ile uluslararası kaynaklardan resmi teyit bekleniyor.

DMO açıklamaları ve önceki eylemler:

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına yanıt olarak Orta Doğu'daki ABD unsurlarına karşı "pişman edici karşılıklar" verilmeye başlandığını açıklamıştı. DMO, ilk eylem olarak bir MQ-9 insansız hava aracının yeni hava savunma sistemleriyle düşürüldüğünü ve bunun ABD'ye ait düşürülen 50. İHA olduğu iddiasını gündeme getirmişti.

Olay, İran ile ABD arasındaki gerilimin bölgesel düzeyde tırmanabileceğine işaret ediyor. Resmi kurumlardan gelecek açıklamalar, saldırının menşei ve olası zararların boyutu hakkında net bilgi sağlayacak.

İran&#039;ın ABD&#039;nin yeni saldırılarına misillemeleri sürerken, Ürdün&#039;ün Kızıldeniz kıyısındaki Akabe...

İran'ın ABD'nin yeni saldırılarına misillemeleri sürerken, Ürdün'ün Kızıldeniz kıyısındaki Akabe kenti yakınlarında balistik füze saldırısı meydana geldi.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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