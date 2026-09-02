Alanyaspor Rizespor maçı için taktik ve tempo artırdı

antrenmanın akışı:

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Rizespor maçı için Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde çalışmalara başladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma hareketleriyle açıldı ve oyuncuların tempoya hızlı adapte olması hedeflendi.

teknik ve taktik çalışmalar:

Antrenmanın devamında turuncu-yeşilli ekipte pas ve koordinasyon odaklı bölümler yapıldı. Bu bölümde top dolaşımı, oyuncular arası mesafe ve pas kalitesi üzerinde duruldu; çalışmanın amacı maç temposuna uygun kısa sürede top kontrolünü sağlamaktı.

Seansın son bölümünde ise oyuncular çift kale maç ile mücadele ritmini test etti. Çift kale bölümünde saha düzeni ve hızlı geçişler üzerinde durularak takımın hücum ve savunma dengesi sınandı.

Alanyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Rizespor maçının hazırlıklarını aynı tempoda ve planlı antrenmanlarla sürdürecek. Teknik heyet, saha içi performansı artırmayı ve takım uyumunu pekiştirmeyi öncelik olarak belirledi.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI RİZESPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.