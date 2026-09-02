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Erzurumspor FK Konyaspor maçı için eksiksiz hazırlık yaptı

Erzurumspor FK, 5 Eylül Cumartesi Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlamadan önce sakatsız kadroyla tesislerinde antrenmanlarını yoğunlaştırdı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:45

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumspor FK Konyaspor maçı için eksiksiz hazırlık yaptı

erzurumspor FK hazırlıklarına devam etti:

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 5 Eylül Cumartesi saat 17.00'de Kazım Karabekir Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek Erzurumspor FK, sahaya kendi tesislerinde kurduğu idmanla çıktı.

antrenmanın akışı ve içerik:

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde başlayan çalışma, koordineli ısınma ile açıldı. Futbolcular daha sonra rondo çalışmalarıyla pas temposunu yükseltti ve antrenman taktik uygulamalar ile yarı alan oyunu şeklinde tamamlandı.

kadro durumu ve sonraki program:

Mavi-beyazlı ekipte sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Erzurumspor FK, Konyaspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapılacak antrenmanla sürdürecek.

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI...

ERZURUMSPOR FK, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA KONYASPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ. MUSTAFA FETTAHOĞLU (SOLDA), CENGİZHAN BAYRAK(SAĞDA)

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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