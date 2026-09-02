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Hazırlıklar başladı: bordo-mavililer Gençlerbirliği sınavına hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:43

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hazırlıklar başladı: bordo-mavililer Gençlerbirliği sınavına hazırlanıyor

trabzonspor hazırlıklara başladı:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlara başladı. Çalışmalar, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

antrenmanın içeriği:

Amedspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise geçiş ve dar alan çalışmalarıyla taktik temposuna yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

program ve takvim:

Bordo-mavililer hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılacak antrenmanla sürdürecek.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA KONUK EDECEĞİ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI...

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA SAHASINDA KONUK EDECEĞİ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAZIRLIKLARINI HÜSEYİN ÇİMŞİR YÖNETİMİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMA İLE BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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