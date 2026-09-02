İstanbul riva'da 2027 İspanya Süper Kupası hazırlıklarını kararlaştırdı

İstanbul'un ev sahipliğinde 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2027 İspanya Süper Kupası için yapılan organizasyon toplantısı, Riva'da gerçekleştirildi. Toplantı, TFF'nin tesislerinden TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı ve iki federasyon arasında kapsamlı hazırlıklar ele alındı.

toplantıya katılan yetkililer:

Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Av. Erkan Kıraç katıldı. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) cephesinden ise Uluslararası İlişkiler ve Projeler Direktörü Eduard Dervishaj ve RFEF Genel Direktörü Manuel Lalinde yer aldı. Her iki federasyonun dış ilişkiler, stadyum güvenlik, lig yönetimi, protokol ve konaklama, maç biletleme ve seyahat yönetimi ile kurumsal iletişim departmanlarından profesyoneller de toplantıda hazır bulundu.

görüşülen ana konular:

Toplantıda organizasyon takvimi, maç programı ve lojistik süreçleri ayrıntılı biçimde ele alındı. Güvenlik tedbirleri, stadyum yönetimi ve seyirci akışı hakkında karşılıklı koordinasyon planları yapıldı. Ayrıca protokol, konaklama düzenlemeleri, biletleme uygulamaları ve takım ile misafir delegasyonlarının ulaşım programları gibi operasyonel başlıklar değerlendirildi.

Organizasyonda yer alacak takımlar arasında Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid bulunuyor; toplantıda bu ekiplerin maç akışı ve hükümlülükleri de masaya yatırıldı. İki federasyonun yetkilileri, iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik dostluk mesajları vererek ileriye dönük koordinasyon mekanizmalarını belirledi.

İSTANBUL'UN EV SAHİPLİĞİNDE 2-7 ŞUBAT 2027 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN 2027 İSPANYA SÜPER KUPASI'NIN ORGANİZASYON TOPLANTISI, RİVA'DA YAPILDI