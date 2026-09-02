Kayseri'de 7. kat balkonda çıkan koltuk yangını itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 30 Ağustos Mahallesi Çobanyıldızı Sokak adresinde bulunan bir binanın 7. katındaki balkonda bulunan koltuğun alev alması sonucu yangın çıktı.

olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, eve sıçramadan kısa sürede söndürüldü ve alevlerin daha fazla yayılması engellendi.

soruşturma ve alınacak önlemler:

Olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı. Yetkililer, balkon ve ortak kullanım alanlarında yanıcı maddelerin uygun olmayan şekilde bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için yapılacak çalışmaların ardından resmi açıklamanın paylaşılacağı bildirildi.

KAYSERİ'NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR BİNANIN 7. KATINDAKİ BALKONDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN EVE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.