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Salça kaynatarak alevleri izleyen kadının görüntüsü dikkat çekti

Kayseri Kocasinan'da çıkan anız yangını itfaiye tarafından kontrol altına alınırken, bir kadın arazide salça kaynatarak yangını ve müdahaleyi izledi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Salça kaynatarak alevleri izleyen kadının görüntüsü dikkat çekti

Kayseri'de anız yangını kısa sürede yayıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi yakınlarındaki bir arazide, henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı ve çevredeki vatandaşlar ile ekipler alarma geçti.

Müdahale ve yangının söndürülmesi:

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın geniş alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Salça kaynatarak izleyen kişi ve soruşturma:

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, arazinin kenarında bir kadının salça kaynatarak olup biteni izlemesi çevredeki kişiler tarafından dikkat çekti. Kadının olay yerinde salça kaynatırken yangın ve müdahale anlarını izlediği görüldü; bu durum bazı kişilerin şaşkınlığına yol açtı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıkları ve ekiplerin ifadeleri doğrultusunda olayın çıkış nedeni araştırılmaya devam ediyor. Yetkililer, benzer olayların önlenmesi için dikkatli davranılması gerektiğini vurguladı.

KAYSERİ&#039;NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR KADIN, YANI BAŞINDA ÇIKAN ARAZİ YANGININI SALÇA KAYNATARAK...

KAYSERİ'NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE BİR KADIN, YANI BAŞINDA ÇIKAN ARAZİ YANGININI SALÇA KAYNATARAK İZLEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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