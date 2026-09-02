Nelsson'le yollar ayrıldı: sözleşme karşılıklı feshedildi

sözleşmenin feshi bildirildi:

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini resmen bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı stoperle yollarını ayırdı.

oyuncunun kulüp serüveni:

Nelsson, 2021-2022 sezonu başında Galatasaray'a transfer oldu ve 2022-2023 ile 2023-2024 sezonlarında şampiyon olan kadrolarda yer aldı. Şubat 2025'te İtalyan ekip Roma'ya kiralanan stoper, geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da tamamladı.

kamp süreci ve sonuç:

Oyuncu, Galatasaray'ın Avusturya kampına katılmıştı; ancak kulüp bugün itibarıyla sözleşmenin karşılıklı mutabakatla feshedildiğini duyurdu. Bu gelişme, hem takım kadro planlaması hem de oyuncunun kariyer yönü açısından takip edilecek.

GALATASARAY, VİCTOR NELSSON'UN SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞILARAK FESHEDİLDİĞİNİ TFF'YE BİLDİRDİ