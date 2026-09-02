Dolar 48,2902 +0,04%
Euro 55,9774 +0,07%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.867,62 +0,61%
EUR/USD 1,1587 -0,05%
Brent Petrol 95,31 +0,70%
--°

Nelsson'le yollar ayrıldı: sözleşme karşılıklı feshedildi

Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesini feshetti. Nelsson son sezonu Hellas Verona'da tamamladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 20:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Nelsson'le yollar ayrıldı: sözleşme karşılıklı feshedildi

sözleşmenin feshi bildirildi:

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na Victor Nelsson'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini resmen bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Danimarkalı stoperle yollarını ayırdı.

oyuncunun kulüp serüveni:

Nelsson, 2021-2022 sezonu başında Galatasaray'a transfer oldu ve 2022-2023 ile 2023-2024 sezonlarında şampiyon olan kadrolarda yer aldı. Şubat 2025'te İtalyan ekip Roma'ya kiralanan stoper, geçtiğimiz sezonu Hellas Verona'da tamamladı.

kamp süreci ve sonuç:

Oyuncu, Galatasaray'ın Avusturya kampına katılmıştı; ancak kulüp bugün itibarıyla sözleşmenin karşılıklı mutabakatla feshedildiğini duyurdu. Bu gelişme, hem takım kadro planlaması hem de oyuncunun kariyer yönü açısından takip edilecek.

GALATASARAY, VİCTOR NELSSON&#039;UN SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞILARAK FESHEDİLDİĞİNİ TFF&#039;YE...

GALATASARAY, VİCTOR NELSSON'UN SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI ANLAŞILARAK FESHEDİLDİĞİNİ TFF'YE BİLDİRDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Milliler Danimarka hazırlık maçını dört sette kazandı
images

Galatasaray'a RB Leipzig'ten Bitshiabu takviyesi
images

Milli kadın basketbol takımının kadrosu açıklandı: FIBA 2026 için 12 isim belli...
images

Hazırlıklar hızlandı: Çorum FK Eyüpspor maçına odaklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zeytinburnu'nda yaya geçidinde saldırı: sürücünün ehliyeti iptal edildi

Gücümüz Kütahya’dan birlikte yola devam diyen Argat yeniden aday

Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisindeki 10 mürettebatın isimleri yayımlandı

Gençlik kolları başkanlığından ayrılan Ali Göktekin, iş yoğunluğunu gerekçe gösterdi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı