Alevlerle mücadele sürüyor: Menteşe'de makilik ve ormanlık alanda yangın

Müdahale çalışmaları devam ediyor:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Çiftlik Mahallesi sınırlarındaki makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye intikal eden ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

yangının yeri ve nedeni:

Yangının makilik ve ormanlık alanda başladığı bildirildi; çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerinde durumun tespiti ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

ekipler ve müdahale biçimi:

Sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekipler yangını söndürmek için koordineli şekilde çalışmayı sürdürüyor.

MUĞLA’DA ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR