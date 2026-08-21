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Alevlerle mücadele sürüyor: Menteşe'de makilik ve ormanlık alanda yangın

Menteşe ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde makilik ve ormanlık yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir itfaiyesi hava ve kara ekipleri müdahale ediyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alevlerle mücadele sürüyor: Menteşe'de makilik ve ormanlık alanda yangın

Müdahale çalışmaları devam ediyor:

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Çiftlik Mahallesi sınırlarındaki makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye intikal eden ekipler alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

yangının yeri ve nedeni:

Yangının makilik ve ormanlık alanda başladığı bildirildi; çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerinde durumun tespiti ve yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

ekipler ve müdahale biçimi:

Sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Ekipler yangını söndürmek için koordineli şekilde çalışmayı sürdürüyor.

MUĞLA’DA ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

MUĞLA’DA ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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