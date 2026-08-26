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Bursa'da trafoda çıkan yangın yerel ekipleri seferber etti

Bursa Yıldırım Şirinevler'de trafoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; UEDAŞ onarım yaptı, olayla ilgili inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da trafoda çıkan yangın yerel ekipleri seferber etti

Bursa Yıldırım Şirinevler'de trafo yangını kontrol altına alındı

Merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesinde bir trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve UEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve onarım:

İtfaiye ekipleri zamanında yapılan müdahaleyle yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından UEDAŞ ekipleri trafoda hasar tespit ve onarım çalışması başlattı, enerji verilmeden gerekli güvenlik kontrolleri yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, yangının kaynağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve sonuçlar netleşince bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yerel ekiplerin hızlı müdahalesiyle bölgedeki risk en aza indirildi ve onarım çalışmalarına hız verildi.

BURSA’DA TRAFO YANGINI

BURSA’DA TRAFO YANGINI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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