Bursa'da trafoda çıkan yangın yerel ekipleri seferber etti

Bursa Yıldırım Şirinevler'de trafo yangını kontrol altına alındı

Merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesinde bir trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve UEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve onarım:

İtfaiye ekipleri zamanında yapılan müdahaleyle yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından UEDAŞ ekipleri trafoda hasar tespit ve onarım çalışması başlattı, enerji verilmeden gerekli güvenlik kontrolleri yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemediği için yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, yangının kaynağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve sonuçlar netleşince bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yerel ekiplerin hızlı müdahalesiyle bölgedeki risk en aza indirildi ve onarım çalışmalarına hız verildi.

BURSA’DA TRAFO YANGINI