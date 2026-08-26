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Konya'da arızalanan aracı polis iterek güvenli bölgeye taşıdı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde arızalanan otomobil, trafik ekiplerince itilip yol kenarına çekildi; sürücüye yardım edildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:18

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Konya'da arızalanan aracı polis iterek güvenli bölgeye taşıdı

Konya’da yolun sol şeridinde duran araç ekiplerin müdahalesiyle güvenli alana alındı

Merkez Selçuklu ilçesindeki Yeni İstanbul Caddesi üzerinde arızalanan bir otomobil, yolun en sol şeridinde kalarak trafiği aksattı. Devriye görevindeki trafik ekipleri aracı fark ederek sürücünün ve diğer sürücülerin güvenliğini sağlamak için harekete geçti.

Müdahale ve güvenlik:

Ekiplerden biri, araçların güvenli geçişini temin etmek amacıyla trafik akışını durdururken, diğer polis memuru arızalanan otomobile yaklaşarak aracı itip yolun sağ şeridindeki daha güvenli bir noktaya taşıdı. Müdahale sırasında trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı ve sürücünün ihtiyaç duyduğu yardım anında verildi.

O anlar araç kamerasına yansıdı:

Polis ekiplerinin sürücüye yardım ettiği ve trafikte güvenlik önlemi aldığı anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir polisin trafiği kontrol ettiği, diğerinin ise aracı iterek güvenli bölgeye aldığı açıkça görülüyor. Olay, müdahalenin hızlı ve koordineli bir şekilde gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

KONYA’DA CADDE ÜZERİNDE ARIZALANARAK YOLUN EN SOL ŞERİDİNDE KALAN OTOMOBİL, TRAFİK EKİPLERİNİN...

KONYA’DA CADDE ÜZERİNDE ARIZALANARAK YOLUN EN SOL ŞERİDİNDE KALAN OTOMOBİL, TRAFİK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE GÜVENLİ NOKTAYA ALINDI. EKİPLERİN SÜRÜCÜYE YARDIM ETTİĞİ ANLAR ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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