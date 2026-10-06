Aliağa kavşağında alev alan tır itfaiye tarafından söndürüldü

olay ve müdahale:

İzmir'in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeyken tırın kupa bölümünde yangın çıktı. Olay, Çanakkale-İzmir Karayolu Nemport Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yangının alevlerini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Müdahalenin ardından ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirerek yeniden alevlenme riskini ortadan kaldırdı.

çıkış nedeni ve son durum:

Yangına ilişkin kayıtlarda tırın plakası 35 VTK 76 olarak yer aldı. Olay araçta maddi hasara yol açarken, yangının çıkış nedeni hakkında yetkililerce inceleme başlatıldı. Ekipler, bölgedeki güvenlik ve soruşturma işlemlerine devam ediyor.

İzmir 'de tırın kupa kısmı alev alev yandı