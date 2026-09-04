Aliağa Petkimspor kadrosunu Olivier Hanlan ile güçlendirdi

transferin detayları:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, 33 yaşındaki Kanadalı guard Olivier Hanlan ile anlaşma sağlandığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hanlan’ın geçtiğimiz sezon Sırbistan ekibi Spartak Office Shoes formasıyla Basketball Champions League’de 14,1 sayı, 2,9 ribaunt ve 4,3 asist ortalamaları yakaladığının ve sezonu Sırbistan şampiyonluğu ile tamamladığının altı çizildi.

Hanlan'ın kariyeri ve önceki durakları:

Olivier Hanlan, kariyeri boyunca Türkiye’de Gaziantep Basketbol ve Türk Telekom formalarını terletti. Avrupa kulüpleri arasında ise Zalgiris Kaunas, Le Mans, Telekom Bonn, Iraklis, Aris, Valencia, Varese ve CSKA Moskova gibi takımlar yer alıyor.

Kulüp açıklamasında Hanlan’ın son sezon performansı ve geniş Avrupa tecrübesi vurgulanırken, İzmir ekibinin kadrosuna kattığı bu ismin takıma katkı sağlayacağı belirtildi.

ALİAĞA PETKİMSPOR, OLİVİER HANLAN’I KADROSUNA KATTI