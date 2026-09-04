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İstanbulspor yeni döneme Emrecan Uzunhan'la giriyor

İstanbulspor, 2022-2023'te Beşiktaş'a giden Emrecan Uzunhan ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak oyuncuyu resmen yeniden kadrosuna kattı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 23:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İstanbulspor yeni döneme Emrecan Uzunhan'la giriyor

İstanbulspor Emrecan Uzunhan'ı resmen açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, altyapısından yetişen ve kariyerinde Beşiktaş da bulunan Emrecan Uzunhan ile yeniden anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulüp açıklaması:

Sarı-siyahlı kulübün resmi iletişiminde yer alan ifadede, "Evine yeniden hoş geldin Emrecan Uzunhan" ifadelerine yer verildi. Yönetim kısa mesajla taraftarlara transferi bildirdi ve oyuncunun takıma katılım sürecinin hemen başlayacağını aktardı.

Oyuncunun geçmişi ve beklenen rolü:

Emrecan Uzunhan, 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olmuştu; şimdi ise tekrar İstanbulspor forması giyecek. Kulübün altyapısından yetişen bir isim olarak hem saha içi katkı hem de takım içinde kimyayı güçlendirme beklentisi ön planda.

Teknik ekip, transfer açıklamasıyla birlikte savunma bölgesinde tecrübe ve süreklilik sağlama hedefini vurguladı. Oyuncunun kadroya katılması, sezon planlamasında rotasyon ve derinlik açısından önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

İstanbulspor'un resmi ifadesi ve imza bilgileri kulüp kanallarında paylaşılırken, taraftarlar yeni sezon öncesi kadronun güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu gösterdi. Kulüp ile oyuncu arasındaki sözleşmenin süresi ve başlangıç takvimi 2 yıllık olarak açıklandı.

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN İSTANBULSPOR, 2022-2023 SEZONU BAŞINDA BEŞİKTAŞ&#039;A TRANSFER OLAN...

TRENDYOL 1. LİG EKİPLERİNDEN İSTANBULSPOR, 2022-2023 SEZONU BAŞINDA BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLAN EMRECAN UZUNHAN'I YENİDEN KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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