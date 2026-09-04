Gece saatlerinde Etimesgut'ta çatı alevleri itfaiye tarafından söndürüldü

Etimesgut'ta çatı yangını kontrol altına alındı

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi 2134’üncü Sokak'ta saat 21.50 sıralarında bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalle sakinleri itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Yangın esnasında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; olay maddi hasar ile atlatıldı.

Yangının nedenine ilişkin soruşturma:

Yangının çıkış nedenine dair çalışmalar başlatıldı. Yetkililer olay yerinde inceleme gerçekleştiriyor ve yangının kaynağına ilişkin detaylı tespit yapılacağı bildirildi.

ANKARA’NIN ETİMESGUT İLÇESİNDE, BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.