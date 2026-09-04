başakşehir'de maç sonrası kırmızı karta büyük tepki

maç değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında Başakşehir, konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Mücadelenin ardından teknik heyeti temsilen basın toplantısına katılan Başakşehir Teknik Sorumlusu Luke Benstead, takımın performansından memnun olduklarını ancak detaylarda kaybedildiğini söyledi. Benstead, "Elimize çok iyi fırsatlar geçti, çok iyi şanslar oluşturduk. Nihayetinde detaylarda kaybettiğimizi düşünüyorum. Bu hatalarımızdan ders çıkarmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

değişiklikler ve oyuncu performansı:

Müsabakanın 63. dakikasında yapılan Christopher Operi - Saba Kharebashvili değişikliğine değinen Benstead, Saba'nın oyuna çok iyi girdiğini ve ilk maçında iyi bir performans sergilediğini belirtti. Benstead, değişikliğin taktiksel değil, Operi'nin sarı kartı nedeniyle alındığını vurgulayarak, "Biz ona çok güveniyoruz. Değişikliğin sebebi taktikselten ziyade sarı kartlıydı Christopher Operi. Bu sebepten dolayı onu oyundan alma kararı aldık, herhangi bir pişmanlık yok" dedi.

nuri şahin'in kırmızı kartı ve teknik heyetin tepkisi:

Müsabakanın ardından Teknik Direktör Nuri Şahin'in maç sonu kırmızı kart görmesi, teknik heyet ve kulüp tarafından eleştirildi. Benstead, pozisyonla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz bu kararla alakalı. Çünkü hakemlerin bu konularda bize daha yardımcı olmasını bekliyoruz. Duygusal bir maç sonu, yani son dakikada gelen golle beraber çok duygusal bir maç sonu oldu. Nuri Hoca oraya sadece 'Neden?' diye sormaya gitti. Henüz herhangi bir iletişim dahi kurmamışken, herhangi bir şey söylememişken çok üzücü bir şekilde ne yazık ki kırmızı kart gördü."

Benstead ayrıca 4. hakemle ilgili yaşanan bir başka kırmızı kart uygulamasına dikkat çekerek, maç sırasında ve sonrasında net bir açıklama alamadıklarını belirtti. Bu tür anlarda hakemlerden daha fazla hoşgörü ve açıklama beklediklerini söyleyen Benstead, "Eğer herhangi bir şekilde bir açıklama yapılsaydı, belki de bu gibi şeyler yaşanmayacaktı" dedi ve karardan dolayı kulübün büyük hayal kırıklığı duyduğunu yineledi.

Son olarak taktikselle ilgili soruya cevap veren Benstead, Eldor Shomurodov'un daha ileri pozisyonda oynatılmasının planlı bir tercih olduğunu, hedeflerinin maçı kazanmak için farklı bir düzen denemek olduğunu belirtti: "Bu sadece taktiksel bir karardı. Shomurodov aynı zamanda bir 9 numara. Onu 9 numara pozisyonuna alıp, Olivier Kemen’i 10 numara pozisyonuna almayı düşündük."

Başakşehir Teknik Sorumlusu Luke Benstead, Galatasaray karşılaşmasında son düdüğün ardından Teknik Direktör Nuri Şahin’in kırmızı kart görmesiyle ilgili olarak, "Nuri Hoca oraya sadece ‘Neden?’ diye sormaya gitti. Henüz herhangi bir iletişim kurmamışken, herhangi bir şey söylememişken çok üzücü bir şekilde kırmızı kart gördü. Bu durumdan dolayı çok büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.