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Gaziantep FK son dakika hamlesiyle Sylla ve Dadakdeniz'i renklerine bağladı

Gaziantep FK, transfer dönemi kapanırken Fransa'dan Abakar Sylla ve Sakaryaspor'dan Ataberk Dadakdeniz ile resmi sözleşme imzaladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 23:46

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gaziantep FK son dakika hamlesiyle Sylla ve Dadakdeniz'i renklerine bağladı

Gaziantep FK son dakika transferleri:

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, transfer döneminin kapanmasına dakikalar kala kadrosunu takviye etti. Kulüp, stoper Abakar Sylla ile kaleci Ataberk Dadakdeniz'i resmen renklerine bağladı.

Sony isimler ve geçmişleri:

Abakar Sylla, son olarak Fransa ekiplerinden Strasbourg forması giymiş olan 23 yaşında bir Fildişi Sahilli stoper olarak transfer edildi. Ataberk Dadakdeniz ise son olarak Sakaryaspor'da oynuyordu ve Gaziantep FK'ya katıldı.

sözleşme ve süreler:

Siyah‑kırmızılılar, Sylla ile 2+1 yıllık, Ataberk ile ise 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Kulübün son dakika hamlesi, transfer döneminin kapanış saatlerinde takıma takviyeyi tamamladı.

takıma olası katkıları:

Her iki oyuncu da savunma hattında derinlik sağlayacak; Sylla genç yaşına rağmen Avrupa deneyimi ile defans hattına alternatif getirirken, Ataberk kaleci rotasyonunda rekabeti artıracak. Bu adımlar, Gaziantep FK'nın lig sürecinde savunma güvenliğini güçlendirme amacını yansıtıyor.

Transfer döneminin kapanışıyla birlikte yapılan bu resmi hamleler, takımın kısa vadeli ihtiyaçlarına cevap verirken teknik ekibin sezon planlamasında elini kuvvetlendiriyor.

GAZİANTEP FK, 23 YAŞINDAKİ FİLDİŞİ SAHİLLİ STOPER ABAKAR SYLLA‘YI KADROSUNA KATTI.

GAZİANTEP FK, 23 YAŞINDAKİ FİLDİŞİ SAHİLLİ STOPER ABAKAR SYLLA‘YI KADROSUNA KATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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