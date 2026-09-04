okanın yabancı kuralı eleştirisi: 'yerimiz yok, en iyi kadroyu kuramıyoruz'

maçın genel değerlendirmesi:

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 3-2 yenen Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede takımın maç içindeki iniş çıkışlarına dikkat çekti. Buruk, "Çünkü buraya lider olarak geldik, yine lider olarak yolumuza devam ediyoruz" diyerek önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Buruk maçın ilk yarısıyla ikinci yarısı arasında fark olduğunu, özellikle ikinci yarıda rakibe verilen kolay pozisyonların ve savunma dizilişindeki hataların ön plana çıktığını söyledi. "60’tan sonra zaman zaman rakibin uzun toplarla da girdikleri pozisyonlar oldu. Bazen bireysel hatalar da yaptık" ifadelerini kullandı.

Teknik adam, oyunun genelinde üstün olduklarını, çok sayıda gol pozisyonuna girdiklerini ve üç golle maçı bitirdiklerini belirtirken geçen haftaki gibi duran toptan ve taç atışından yenilen gollerin üzerinde çalışacaklarını ekledi.

hakem performansı ve maç içi kararlar:

Buruk, hakem performansından kimsenin memnun olmadığını ifade etti: "Kimse hakemi beğenmedi, hem Başakşehir, hem biz." Maç sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin’in de hakeme tepkisini ilettiğini belirten Buruk, kendi takımından da sarı ve kırmızı kart gören oyuncular olduğunu, kötü performans gösteren hakemlerle ilgili Merkez Hakem Kurulu’nun atacağı adımları beklediklerini söyledi.

oyuncu performansları ve sakatlık raporu:

Maç sırasında sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in durumuyla ilgili Buruk, "Sakatlıkla ilgili yarın daha net kontrol olur. İki oyuncumuzun kasık sakatlığı var" dedi. Buruk, kasık sakatlıklarının genelde iyileşme sürecinin daha kısa olduğunu belirterek, 5 gün sonra oynanacak Sporting Lizbon maçına bazı isimleri yetiştirme umutlarını paylaştı.

Yeni transferler Rafael Leao ve Deniz Gül için Buruk, her iki ismin de henüz takım seviyesine tam olarak hazır olmadığını vurguladı: "İkisinin de testlerini yaptık. Yüzde 100 hazır olmadan oynattığımız oyuncuların sakatlık riski oluşabilecek durumda." Leao’nun sakatlıktan yeni çıktığını, 10 günlük antrenman eksiği bulunduğunu ve patlayıcı bir oyuncu olduğu için kullanımının dikkatli ayarlanması gerektiğini söyledi.

Orta saha performanslarına değinen Buruk, Gabriel Sara ve Lucas Torreira’dan memnun olduğunu; her iki oyuncunun da gol bulmasının sevindirici olduğunu ekledi. "Sara’nın performansının çok daha artacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Alman oyuncu Leroy Sane hakkında da değerlendirme yapan Buruk, Sane’yi sol kanatta kullanmayı tercih ettiklerini ve hem savunma hem hücum görevlerini iyi yaptığını belirtti. Sane’nin farklı pozisyonlarda da tercih edilebileceğine değindi.

Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi listesinde yer almayan Kaan Ayhan ile bu durumu konuştuğunu söyleyen Buruk, Kaan’ın takım için önemli ve değerli bir oyuncu olduğunu, ligde kullanılmaya devam edeceğini ifade etti.

yabancı kuralı ve transferlere etkisi:

Basın toplantısında en çok vurgu yaptığı konulardan biri ise yabancı kuralının takımlar üzerindeki olumsuz etkileriydi. Buruk, "En iyi kadroyu oluşturamama nedenlerimizden biri de yerimiz yok" diyerek kuralın transfer süreçlerini ve kadro yapılanmasını zorlaştırdığını açıkladı.

Buruk şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi arenasına bence çok daha iyi kadrolarla girebilirdik; hem Galatasaray hem Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ne Beşiktaş, Konferans Ligi’ne Trabzonspor. Her şeyi tam olarak oturtamıyorsunuz. Çünkü yabancı kuralının açıklanmasından sonra çok fazla yerimiz yoktu." Örnek vererek Fenerbahçe’nin Talisca’yı göndermek zorunda kaldığını hatırlattı.

Teknik direktör, kuralın kulüplere ekonomik zararlar verdiğini ve elit genç oyuncu yatırımının da sekteye uğradığını savundu: "Bütün Türkiye bu kuralın yanlış olduğunu söyledi. Herkes bundan şikayet etti. Bir yandan da böyle bakmak lazım." Buruk, elindeki oyuncuların değerli olduğunu ve düzeni hemen bozmamak için acele etmediklerini de sözlerine ekledi.

Sonuç olarak, Okan Buruk toplantıda hem sahadaki anlık problemleri hem de daha geniş perspektifte futbol yapısını etkileyen yabancı kuralını gündeme taşıdı. Galatasaray, alınan galibiyetle liderliğini sürdürürken teknik ekip hem performans eksiklerini gidermeye hem de yeni transferleri sağlıklı şekilde takıma monte etmeye çalışacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı kuralının transferleri etkilediğini belirterek, "En iyi kadroyu oluşturamama nedenlerimizden biri de yerimiz yok. Bu değişimleri de yapamadık" dedi.