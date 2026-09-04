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Hasat sonrası alevler: Konya tarlarında süren anız yangınları

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde hasat sonrası başlayan anız yangınları gündüz duman, akşam alevlerle sürdü; itfaiye ve arazözler müdahale ediyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 23:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Hasat sonrası alevler: Konya tarlarında süren anız yangınları

konya'da anız yangınları geceyi aydınlattı

Konya'nın Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde hasadın ardından başlayan anız yangınları gün boyu etkili oldu. Gündüz saatlerinde yükselen yoğun siyah duman kilometrelerce uzaklıktan görüldü, hava karardıktan sonra ise tarlalardan yükselen alevler geceyi aydınlattı.

yangının görüldüğü alanlar:

Yangınlar, Beyşehir'in Sadıkhacı Mahallesi ile Hüyük'ün Selki ve Yelten mevkilerinde başladı. İlk değerlendirmelere göre yangınların hasadı tamamlanan tarlalarda anızların ateşe verilmesi sonucu çıktığı düşünülüyor ve alevler geniş alanlara yayıldı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

Beyşehir ve Hüyük'ten yangın mahallerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızla yayılan alevleri kontrol altına almak için saatlerdir yoğun çaba gösteriyor. Ayrıca Hüyük Belediyesine ait arazöz de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekipler, özellikle rüzgârın etkili olduğu alanlarda yangının seyrini izleyip önceliklendirilmiş müdahaleler yapıyor. Yangınlar akşam saatlerine rağmen tam kontrol altına alınamadığı için söndürme çalışmaları sürüyor ve ekipler bölgedeki alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yetkililer yangınlara karşı vatandaşları uyarıyor; anız yakmanın yangına dönüşme riskine dikkat çekiliyor ve benzer olayların önlenmesi için denetim ile bilgilendirme çalışmalarının önemine vurgu yapılıyor.

Anız yangınları geceyi aydınlattı

Anız yangınları geceyi aydınlattı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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