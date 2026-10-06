Aliağa'da yola çekilen tırın kupa bölümündeki alevler hızlı müdahale ile söndürüldü

İzmir'in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde, Çanakkale-İzmir kara yolu Nemport Kavşağı mevkiinde seyir halindeyken bir tırın kupa bölümünde yangın çıktı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, 35 VTK 76 plakalı tırın kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve inceleme:

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve geniş çaplı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın araçta maddi hasara yol açtı.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

İZMİR 'DE TIR’IN KUPA KISMINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ