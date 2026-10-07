Alkollü akşam tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü, Eskişehir'de bir kişi öldü

Olayın ortaya çıkışı:

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta meydana gelen olayda, S.S. ile M.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.D., arkadaşı S.S.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan S.S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Emniyet işlemleri ve adliyeye sevk:

Olayın ardından güvenlik güçleri kısa sürede şüpheli M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Soruşturma yetkilileri olayın nedenine ilişkin çalışmayı sürdürüyor; adliyeye sevk edilen şüphelinin yasal sürece tabi tutulacağı bildirildi.

ESKİŞEHİR’DE BİRLİKTE ALKOL ALIRKEN ÇIKAN KAVGADA ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ M.D., EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.