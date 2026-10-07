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Altyapı çalışmasında göçük: Arsuz Tülek Mahallesi'nde 1 işçi yaralandı

Hatay’ın Arsuz ilçesi Tülek Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı; ekipler kısa sürede müdahale etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 19:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Altyapı çalışmasında göçük: Arsuz Tülek Mahallesi'nde 1 işçi yaralandı

Olayın gerçekleştiği alan:

Olay, Hatay’ın Arsuz ilçesi Tülek Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede yürütülen altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi toprak altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları ve ihbar:

Göçük altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışan mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine ulaşan polis, ambulans ve itfaiye ekipleri tarafından işçi kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA TOPRAĞIN KAYMASIYLA 1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA...

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMASI ESNASINDA TOPRAĞIN KAYMASIYLA 1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALARAK YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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