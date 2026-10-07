Yılmaz: fon incelemesinde milletin kaynağı korunacak

Yılmaz'ın TBMM konuşmasında öne çıkan mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada fon soruşturmasına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yılmaz, sürecin hem teknik hem de siyasi yönlerini değerlendirdiğini belirterek, Meclis tartışmalarına katkı sağlayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

yasal süreç ve grup işbirliği:

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütmenin tek başına kanun teklif edemediğini hatırlatarak, kanuni düzenlemeler söz konusu olduğunda parti grubu ile koordinasyon gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede Mustafa Elitaş, Efkan Ala ve grup başkanı Abdullah Güler'in davet edilmesinin sistemin gereği olduğunu açıkladı. Yılmaz, bunun partizan bir adım olmadığını, aksine yeni sistemin işleyişinden kaynaklanan zorunluluk olduğunu ifade etti.

fonların kullanımı ve iade mekanizması:

Konuşmada en güçlü vurgulardan biri, fon soruşturması bağlamında milletin kaynaklarının korunacağı yönündeydi. Yılmaz, "Tekrar altını çiziyorum; milletimizin kaynağı bu süreçlerde kullanılmayacak." dedi ve ekledi: fonların kendi kaynaklarının, geri alınan haksız kazançlardan ve fahiş fiyat ya da gelir yoluyla elde edilen kazançlardan kullanılacağını belirtti.

Yılmaz ayrıca hukuksuz işlemler sonucu el konulan varlıkların ve gayrimenkullerin değerlendirileceğini, yatırım sahiplerine hakları ölçüsünde iade edileceğini söyledi. Bu kapsamda ana paraya odaklanan bir olağanüstü tasfiye yönteminin bulunduğunu ve gerçek kaybın belirlenmesinde manipüle edilmiş değerlerin yanıltıcı olabileceğini vurguladı: asıl önemli olan sisteme giren ana para ile onun karşılık geldiği değerdir.

bürokrasi, adli süreç ve şeffaflık:

Yılmaz, bürokrasinin konuyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu (DDK) soruşturması yürüttüğünü, şirketler ve bağlantılı aktörler hakkında adli süreçlerin devam ettiğini ifade etti. Bu süreçlerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, siyasi alanda Cumhurbaşkanı'nın net bir tavır koyduğunu söyledi. Yılmaz, tüm işlemlerde hukuki çerçevenin ve hesap verilebilirliğin ön planda tutulacağını kaydetti.

sistemi iyileştirme ve üst düzey atamalar:

Üst düzey kamu görevlilerinin farklı kurullarda görev almasına dair eleştirileri de değerlendiren Yılmaz, bunun hukuki bir sorun olmamakla birlikte sakıncaları olabilecek bir durum olarak tartışıldığını aktardı. Geleceğe dönük olarak bu tür görevlenmeler konusunda nasıl bir çerçeve oluşturulması gerektiğinin düşünülmeye değer olduğunu belirtti ve Devlet Denetleme Kurulu başkanına güven duyduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Fon Koordinasyon Kurulu'na dair açıklama yapan Yılmaz, kurulun Cumhurbaşkanı talimatıyla kurulduğunu hatırlattı ve "birisinin talimatıyla iş yapacaksanız yüzde 52 oy almış Cumhurbaşkanının talimatıyla iş yapmak en büyük şereftir" sözleriyle yetki ve sorumluluğun çerçevesini özetledi.

Yılmaz'ın konuşması, hem hukuki düzenlemelerin gerekliliğine işaret eden hem de soruşturma süreçlerinde kamu mallarının korunacağına dair güvence veren bir çerçeve sundu. Meclisteki tartışmalar ve yürütülecek yasal adımlar, bu çerçeve doğrultusunda şekillenecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "TEKRAR ALTINI ÇİZİYORUM; MİLLETİMİZİN KAYNAĞI BU SÜREÇLERDE KULLANILMAYACAK. ANCAK FONLARIN KENDİ KAYNAKLARI, GERİ ALINAN HAKSIZ KAZANÇ OLARAK ELDE EDİLİP FAHİŞ FİYAT, FAHİŞ GELİR OLARAK ELDE EDİLEN KAZANÇLARDAN GERİ ALINANLAR KULLANILACAK" DEDİ.