Dolar 49,1922 +0,03%
Euro 55,1051 -0,44%
Bist 12.122,94 -2,03%
Altın Gram 6.548,47 -1,11%
EUR/USD 1,1198 -0,57%
Brent Petrol 99,95 -0,63%
--°

Yılmaz: fon incelemesinde milletin kaynağı korunacak

Yılmaz TBMM konuşmasında fon soruşturmasında milletin kaynaklarının kullanılmayacağını; haksız kazanç ve el konulan varlıklarla kademe kademe hesaplaşılacağını açıkladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 19:56

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Yılmaz: fon incelemesinde milletin kaynağı korunacak

Yılmaz'ın TBMM konuşmasında öne çıkan mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada fon soruşturmasına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Yılmaz, sürecin hem teknik hem de siyasi yönlerini değerlendirdiğini belirterek, Meclis tartışmalarına katkı sağlayan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

yasal süreç ve grup işbirliği:

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yürütmenin tek başına kanun teklif edemediğini hatırlatarak, kanuni düzenlemeler söz konusu olduğunda parti grubu ile koordinasyon gerektiğini vurguladı. Bu çerçevede Mustafa Elitaş, Efkan Ala ve grup başkanı Abdullah Güler'in davet edilmesinin sistemin gereği olduğunu açıkladı. Yılmaz, bunun partizan bir adım olmadığını, aksine yeni sistemin işleyişinden kaynaklanan zorunluluk olduğunu ifade etti.

fonların kullanımı ve iade mekanizması:

Konuşmada en güçlü vurgulardan biri, fon soruşturması bağlamında milletin kaynaklarının korunacağı yönündeydi. Yılmaz, "Tekrar altını çiziyorum; milletimizin kaynağı bu süreçlerde kullanılmayacak." dedi ve ekledi: fonların kendi kaynaklarının, geri alınan haksız kazançlardan ve fahiş fiyat ya da gelir yoluyla elde edilen kazançlardan kullanılacağını belirtti.

Yılmaz ayrıca hukuksuz işlemler sonucu el konulan varlıkların ve gayrimenkullerin değerlendirileceğini, yatırım sahiplerine hakları ölçüsünde iade edileceğini söyledi. Bu kapsamda ana paraya odaklanan bir olağanüstü tasfiye yönteminin bulunduğunu ve gerçek kaybın belirlenmesinde manipüle edilmiş değerlerin yanıltıcı olabileceğini vurguladı: asıl önemli olan sisteme giren ana para ile onun karşılık geldiği değerdir.

bürokrasi, adli süreç ve şeffaflık:

Yılmaz, bürokrasinin konuyla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu (DDK) soruşturması yürüttüğünü, şirketler ve bağlantılı aktörler hakkında adli süreçlerin devam ettiğini ifade etti. Bu süreçlerin sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirterek, siyasi alanda Cumhurbaşkanı'nın net bir tavır koyduğunu söyledi. Yılmaz, tüm işlemlerde hukuki çerçevenin ve hesap verilebilirliğin ön planda tutulacağını kaydetti.

sistemi iyileştirme ve üst düzey atamalar:

Üst düzey kamu görevlilerinin farklı kurullarda görev almasına dair eleştirileri de değerlendiren Yılmaz, bunun hukuki bir sorun olmamakla birlikte sakıncaları olabilecek bir durum olarak tartışıldığını aktardı. Geleceğe dönük olarak bu tür görevlenmeler konusunda nasıl bir çerçeve oluşturulması gerektiğinin düşünülmeye değer olduğunu belirtti ve Devlet Denetleme Kurulu başkanına güven duyduğunu söyledi.

Konuşmasının sonunda Fon Koordinasyon Kurulu'na dair açıklama yapan Yılmaz, kurulun Cumhurbaşkanı talimatıyla kurulduğunu hatırlattı ve "birisinin talimatıyla iş yapacaksanız yüzde 52 oy almış Cumhurbaşkanının talimatıyla iş yapmak en büyük şereftir" sözleriyle yetki ve sorumluluğun çerçevesini özetledi.

Yılmaz'ın konuşması, hem hukuki düzenlemelerin gerekliliğine işaret eden hem de soruşturma süreçlerinde kamu mallarının korunacağına dair güvence veren bir çerçeve sundu. Meclisteki tartışmalar ve yürütülecek yasal adımlar, bu çerçeve doğrultusunda şekillenecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, &quot;TEKRAR ALTINI ÇİZİYORUM; MİLLETİMİZİN KAYNAĞI BU...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "TEKRAR ALTINI ÇİZİYORUM; MİLLETİMİZİN KAYNAĞI BU SÜREÇLERDE KULLANILMAYACAK. ANCAK FONLARIN KENDİ KAYNAKLARI, GERİ ALINAN HAKSIZ KAZANÇ OLARAK ELDE EDİLİP FAHİŞ FİYAT, FAHİŞ GELİR OLARAK ELDE EDİLEN KAZANÇLARDAN GERİ ALINANLAR KULLANILACAK" DEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yüreğir meclisinde 'satılık' tartışması kavgaya döndü
images

Şeffaflıktan taviz yok: Ömer Çelik işlemlerin yargıya taşınmasını istedi
images

Bahçeli'nin vurgusuna teşekkür eden Çelik: Cumhur İttifakı sürecek
images

Öğrenciler evde bakımda sahaya indi: Erbaa'da ortak eğitim protokolü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

94 yaşında gökyüzüne uzanan dede Babadağ'da ilk paraşüt deneyimini yaşadı

Muş havalimanı kavşağında çarpışma: otomobildeki iki kişi kurtarıldı

Malatya Yeşilyurt kupada siirt'i 3-1 yenerek tur atladı

Karabük'te yol çalışmasını fark etmeyen sürücü araçla şarampole yuvarlandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Denizli horozu animasyonla beyaz perdeye taşınıyor