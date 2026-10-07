Alkollü tartışma ölümle sonuçlandı: şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta meydana gelen olayda, birlikte alkol alan iki arkadaş arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay yerinde arbede yaşandı.

İddiaya göre M.D. ile S.S. arasındaki kavgada M.D., S.S.'yi bıçaklayarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan S.S. için yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Emniyetteki işlemler ve adliyeye sevk:

Olayın ardından yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan M.D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Düzenlenen işlemlerin ardından şüpheli M.D., savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi.

Cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi