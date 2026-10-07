Bingöl'de çevre yolunda arkadan çarpışma: üç kişi hastaneye kaldırıldı

kaza yeri ve olayın gelişimi:

Kaza, Yeni Sancak Çevre Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 DG 9864 plakalı otomobil, 41 NF 596 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulanslarla hastaneye nakledildiler.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama çalışmaları sürüyor.

BİNGÖL'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.