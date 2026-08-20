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Almanya'dan Nevşehir'e gelen Marko İslamiyet'i seçip Muhammet oldu

Almanya'dan gelen Marko Cvitkusic, Nevşehir'de düzenlenen ihtida töreninde kendi isteğiyle İslamiyet'i kabul etti ve Muhammet adını aldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Almanya'dan Nevşehir'e gelen Marko İslamiyet'i seçip Muhammet oldu

Nevşehir'de ihtida merasimi düzenlendi:

Almanya vatandaşı Marko Cvitkusic, Nevşehirli akrabalarını ziyaret için geldiği kentte kendi isteğiyle İslamiyet'i seçti ve ihtida merasimiyle yeni ismi Muhammeti aldı. Tören, Nevşehir İl Müftülüğü'nde gerçekleştirildi ve Merhumaya uygun ibadet ile kültürel unsurlar eşliğinde resmi kabul sağlandı.

Kur'an hediyesi ve araştırma süreci:

Marko, 26 yıl önce Almanya'da Nevşehirli bir ailenin kızıyla evlenmiş, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile yakınlarını ziyaret etmek üzere Nevşehir'e gelmişti. Ziyaret sırasında Araştırmacı-Yazar Hüsrev Öndegelen tarafından Almanca bir Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Marko, verilen Kur'an-ı Kerim'i inceleyip İslamiyet üzerine araştırmalar yaptı ve inancını yakından tanıdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Bu kararı sonrası iş yerinden yıllık izin alarak eşi ve çocuklarıyla birlikte Nevşehir'e gelerek ihtida törenine katıldı.

Merasim ve aile katılımı:

Nevşehir İl Müftülüğü'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; tilavetini Alibey Camii Uzman İmam Hatibi Bilal Özkaya gerçekleştirdi. İl Müftüsü Kazım Güzel, Marko'yu İslamiyet'i seçtiği için tebrik ederek din hakkında bilgi verdi ve Kelime-i Şehadet'in anlamını anlattı. Müftü Güzel, Kelime-i Şehadet getirme sırasında Marko'ya eşlik etti ve törende kendisine ihtida belgesi takdim edildi. Törende tekbir ve salavatlar söylendi; Marko'nun eşi, çocukları, aile yakınları ve müftülük personeli merasime katıldı. Program, yapılan duanın ardından sona erdi ve yeni adı Muhammet olan Marko ile ailesi bu anı birlikte paylaştı.

Alman vatandaşı Marko İslam’ı seçti, yeni adı Muhammet oldu

Alman vatandaşı Marko İslam’ı seçti, yeni adı Muhammet oldu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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