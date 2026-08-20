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Nevşehir'de yeni bir adım: Marko İslam'ı seçip Muhammet adını aldı

Almanya'da yaşayan Marko Cvitkusic, Nevşehir'de ziyaret sırasında İslamiyet'i seçip Kelime-i Şehadet getirerek Muhammet adını aldı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Nevşehir'de yeni bir adım: Marko İslam'ı seçip Muhammet adını aldı

Nevşehir'de ihtida merasimiyle yeni kimliğe geçiş

Almanya'da yaşayan ve 26 yıl önce orada evlendiği Nevşehirli eşinin ailesini ziyarete gelen Marko Cvitkusic, kentte katıldığı bir sohbet ve inceleme sürecinin ardından İslamiyet'i kabul etti. Yapılan ihtida merasimiyle Kelime-i Şehadet getirerek Muhammet adını alan Marko, kararını ailesiyle birlikte Nevşehir İl Müftülüğü'nde resmileştirdi.

İnceleme süreci ve Kur'an hediye edilmesi:

Ziyaret sırasında Araştırmacı-Yazar Hüsrev Öndegelen tarafından İslamiyet'e davet edilen Marko'ya Almanca bir Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Kendisine verilen Kur'an-ı Kerim'i inceleyen Marko, dinle ilgili araştırmalar yaptı ve inanç konusundaki araştırmaları sonucu Müslüman olmaya karar verdi. Kararın ardından iş yerinden yıllık izin alarak eşi ve çocuklarıyla birlikte Nevşehir'e geldi.

İhtida merasimi ve belge takdimi:

Nevşehir İl Müftülüğü'nde düzenlenen merasimde Alibey Camii Uzman İmam Hatibi Bilal Özkaya Kur'an-ı Kerim okudu. İl Müftüsü Kazım Güzel, Marko'yu İslam'ı seçmesinden dolayı tebrik ederek dinin temel bilgilerini ve Kelime-i Şehadet'in anlamını aktardı. Müftü Güzel, Kelime-i Şehadet anında Marko'ya eşlik etti ve ihtida belgesini takdim etti.

Merasime Marko'nun eşi, çocukları, aile yakınları ve müftülük personeli katıldı. Program, tekbir ve salavatlarla devam edip yapılan duanın ardından sona erdi.

NEVŞEHİRLİ AİLESİNİN YAKINLARINI ZİYARET ETMEK İÇİN ALMANYA’DAN KENTE GELEN MARKO CVİTKUSİC...

NEVŞEHİRLİ AİLESİNİN YAKINLARINI ZİYARET ETMEK İÇİN ALMANYA’DAN KENTE GELEN MARKO CVİTKUSİC, NEVŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜNDE DÜZENLENEN İHTİDA MERASİMİYLE KENDİ İSTEĞİ VE ARZUSUYLA İSLAMİYET’İ KABUL ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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