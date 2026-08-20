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Mazıdağı'nda öncelik hizmette: kaymakam Özer kurum ve esnafla buluştu

Mazıdağı Kaymakamı Volkan Özer, göreve başladıktan sonra resmi kurumları inceledi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafın talep ve önerilerini dinledi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 16:53

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mazıdağı'nda öncelik hizmette: kaymakam Özer kurum ve esnafla buluştu

mazıdağı'nda görev başlangıcı ve saha çalışması:

Mardin'in Mazıdağı İlçe Kaymakamı Volkan Özer, göreve başlamasının ardından ilçedeki hizmetlerin durumunu yerinde görmek için ziyaretlerini sürdürüyor. İlk etapta ilçedeki resmi kurumları gezerek yetkililerden yürütülen çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

resmi kurum ziyaretlerinde inceleme ve değerlendirme:

Kaymakam Özer, kurumlarda yaptığı incelemelerde kamu hizmetlerinin işleyişi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yetkililerle yürütülen projelerin ilerleyişi ve ihtiyaç duyulan alanlar üzerine görüş alışverişinde bulunarak notlar aldı.

cumhuriyet meydanı'nda esnafla buluşma:

Programının son bölümünde Cumhuriyet Meydanı'ndaki esnafı ziyaret eden Özer, iş yerlerini tek tek gezdi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini, öneri ve beklentilerini dinledi; esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

İlçedeki kurum, esnaf ve vatandaşlarla temaslarını sürdüreceği belirtilen Kaymakam Özer'in, yerinde inceleme ve iletişim odaklı yaklaşımıyla hizmetlerin takip ve iyileştirilmesine yönelik adımlar atması bekleniyor.

MAZIDAĞI KAYMAKAMI VOLKAN ÖZER&#039;DEN KURUM VE ESNAF ZİYARETLERİ

MAZIDAĞI KAYMAKAMI VOLKAN ÖZER'DEN KURUM VE ESNAF ZİYARETLERİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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