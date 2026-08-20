Yerli otonom kara aracı BARKAN 2 TEKNOFEST Mavi Vatan'da ilgi gördü

BARKAN 2'nin sergilenmesi ve etkinlik kapsamı

HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız otonom kara aracı BARKAN 2, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde ziyaretçilerle buluştu. Etkinlik, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığında kapılarını açtı ve yerli-milli ürünlerin sergilenmesine olanak sağladı.

BARKAN 2'nin görev ve yetenekleri:

BARKAN 2; zorlu araziler ve olumsuz hava koşullarında görev alabilecek şekilde tasarlandı. Araç, farklı tür silahlarla ateş gücü sağlama, ekipman ve yaralı taşıma, el yapımı patlayıcıların imhası, gözetleme ve keşif ile hasar değerlendirmesi yapma gibi çok yönlü görev kabiliyetlerine sahip olarak tanıtıldı.

Ayrıca sürü altyapısı özelliği sayesinde BARKAN 2, diğer otonom araçlarla ortak operasyonlar gerçekleştirebiliyor; bu da koordineli insansız görevlerin uygulanmasını mümkün kılıyor.

Ziyaretçi ilgisi ve sahadan ilk izlenimler:

Sergi alanında yerli ve milli ürünlere yoğun ilgi gözlemlendi. Ziyaretçiler, araçların teknolojik seviyesini yakından inceleme fırsatı buldu. Etkinlikte konuşan Bahadır, '2007 yılında askerlik yapmıştım. O dönemden bugüne gelişmeleri takip ediyorum. Şuanda gördüğünüz cihazlar tarif edilmez yaşanır' sözleriyle izlenimlerini paylaştı.

TEKNOFEST Mavi Vatan'da sunulan yerli çözümler, hem savunma hem de sivil uygulamalarda kullanılabilecek çok yönlü teknolojilerin sergilenmesi açısından dikkat çekti. Havelsan'ın standı, teknoloji meraklıları ve profesyoneller tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinlik, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen sistemlerin sahada tanıtılması ve kamuoyunun bu gelişmeleri doğrudan gözlemlemesi açısından önemli bir platform sundu. BARKAN 2 gibi otonom araçların sergilenmesi, gelecekteki operasyonel kullanım senaryolarına dair somut fikirler sağladı.

İnsansız kara aracı "BARKAN 2", TEKNOFEST Mavi Vatan’da yerini aldı