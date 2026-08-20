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Bilecik'in valilik bahçesinde adıyla anılan çınar can suyu aldı

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik ve Bozüyük programı çerçevesinde Valilik bahçesinde adına hazırlanan çınar fidanını dikip can suyu verdi.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 17:00

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 17:03

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'in valilik bahçesinde adıyla anılan çınar can suyu aldı

Bilecik ziyaretinde valilik bahçesine çınar dikimi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Bilecik ve Bozüyük temasları kapsamında kent merkezine gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında Bozüyük Kaymakamlığı ve iş insanlarıyla görüşmeler yapan Bakan Bolat, Bilecik Valiliği'ni de ziyaret etti.

fidan dikimi ve protokol ziyareti:

Vali Faik Oktay Sözer tarafından karşılanan Bakan Bolat, valilik bahçesinde adına ayrılan alana bir çınar fidanı dikti ve fidanın can suyunu verdi. Dikimin ardından Bakan Bolat, valiliğin özel defterini imzalayarak kentle ilgili bilgi aldı.

il içi temasların akışı:

Bakan Bolat'ın programı kapsamında sırasıyla AK Parti ve MHP Bilecik İl Başkanlıkları ziyaret edildi. Ardından Bilecik İl Ticaret Müdürlüğü'ne gidilmesi ve sonrasında Yeni Valilik Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşlarıyla bir istişare toplantısı yapılması planlandı. Bu temaslar, hem yerel idareyle hem de sivil ve ticari kesimlerle iletişimi güçlendirmeye yönelik olarak yürütüldü.

Gerçekleşen fidan dikimi sembolik olarak kentteki kurumlarla ilişkiyi ve sürekliliği vurgularken, Bakan Bolat'ın programı ziyaretin saha temasları ve toplantılarla tamamlandığını gösterdi.

TİCARET BAKANI PROF. DR. ÖMER BOLAT, BİLECİK VALİLİĞİ BAHÇESİNDE ADINI TAŞIYAN ÇINAR FİDANINI...

TİCARET BAKANI PROF. DR. ÖMER BOLAT, BİLECİK VALİLİĞİ BAHÇESİNDE ADINI TAŞIYAN ÇINAR FİDANINI DİKEREK CAN SUYU VERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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