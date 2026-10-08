Alsancak'ta raylara girip hareket halindeki treni engelleyen 2 kişi treni taşladı

Alsancak tren istasyonunda tehlikeli müdahale

Dün akşam saatlerinde Alsancak Tren İstasyonu'nda hareket halindeki bir trenin önünü raylara girerek kesen 2 kişi, makinistin trene almaması üzerine araca taş atıp olay yerinden uzaklaştı.

Makinistin müdahalesi ve riskler:

Tren istasyondan hareket ederken raylara çıkan şahıslar hattı kapattı ve trene binmek istedi. Makinist, güvenlik ve işletme kuralları doğrultusunda şahısları trene almayarak hem kendi hem de yolcuların güvenliğini önceliklendirdi. Bu tür davranışlar hem kişisel can güvenliğini hem de sefer güvenliğini tehlikeye atıyor.

Görüntüler ve soruşturma:

Olay anına ilişkin anlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi; kayıtlarda şahısların trene taş attığı görüldü. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve kaçan kişilerin yakalanması için inceleme sürüyor.

İZMİR'İN KONAK İLÇESİNDE BULUNAN ALSANCAK TREN İSTASYONUNDA, DEMİRYOLU HATTINA GİREREK HAREKET HALİNDEKİ TRENİN ÖNÜNÜ KESEN İKİ KİŞİ, MAKİNİST TARAFINDAN TRENE ALINMAYINCA ARACA TAŞ ATARAK KAÇTI.