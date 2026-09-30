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alt kattakiler zor durumda: yanan daire temizlenmeyince koku ve böcekler arttı

Antakya Gülderen'de elektrik prizinden çıkan yangın sonrası 6 aydır temizlenmeyen daireden yayılan kokular ve böcekler komşuların yaşamını olumsuz etkiledi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

alt kattakiler zor durumda: yanan daire temizlenmeyince koku ve böcekler arttı

yangının gelişimi:

Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yaklaşık 6 ay önce elektrik prizinden çıktığı belirtilen bir yangın meydana geldi. Olayı fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve içeride mahsur kalan yaşlı kadını kendi imkanlarıyla dışarı çıkarttılar. Yangında dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi; ancak aradan geçen 6 ay boyunca yanmış eşyalar ve atıklar dairede kaldı.

komşuların şikayetleri ve talepleri:

Ev sahibinin imkânsızlığı nedeniyle temizlik yaptırılamadığını söyleyen komşu Ümit Kuday, daireden yayılan kötü koku ve böcekler nedeniyle çevrede yaşayanların etkilendiğini belirtti. Kuday, yönetimi defalarca uyardıklarını ancak bir dönüş alamadıklarını söyledi. Olay anını anlatarak, ‘‘Çocuklar ‘Baba, yukarıdan duman çıkıyor’ diye bağırdı. Ben de yukarı koştum, kapıyı hızlıca çaldım. Teyze ‘Ne oldu oğlum’ dedi, ben de ‘Teyze, ev yanıyor. Hemen çıkartalım seni’ dedim. Bu şekilde teyzeyi dışarı çıkardık’’ ifadelerini kullandı.

Kuday ayrıca kışın yağmurla birlikte pencerelerden su sızdığını ve alt daireye su bastığını, bunun da ev içindeki koşulları daha da kötüleştirdiğini aktardı. Komşular, pencerelerin değiştirilmesini, dairenin profesyonel temizliğini ve ilaçlanmasını talep ediyor; son günlerde alt dairelerde böcek görülmeye başlandığı ve kokular nedeniyle yaşamın zorlaştığı vurgulanıyor.

mahalledeki etkiler ve beklentiler:

Apartman sakinleri kendi imkânlarıyla destek olmaya çalıştıklarını ancak bunun yetersiz kaldığını belirtiyor. Yangında zarar gören dairenin uzun süredir temizlenmemesi hem sağlık hem konfor açısından risk oluşturuyor; komşular yetkililerden hızlı müdahale ve kalıcı çözüm bekliyor.

ÜMİT KUDAY

ÜMİT KUDAY

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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