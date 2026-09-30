İncirin kokusunu şişeledim: Germencikli kimyagerden unisex parfüm

Aydın'ın tescilli ürünü incir, bu kez lezzetiyle değil kokusuyla gündemde. Germencikli 22 yaşındaki kimyager Ceren Ersancar, üniversite yıllarında kurduğu markayla yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda incir özüne dayanan unisex parfüm geliştirdi ve Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen 22. İncir Festivalinde tanıttı.

incire odaklanan ar-ge ve marka yolculuğu:

Üniversiteden yeni mezun olan Ersancar, yaz başında laboratuvarında başlattığı denemelerle incir özünü parfüm notalarına uyarlamayı hedefledi. Kendi markasını üniversite yıllarında kurduğunu belirten genç kimyager, yakın zamanda 'yüksek kimyager' unvanı için başvurularını yaptığını söyledi. Festival geleneğinden gelen bir isim olarak Germencik İncir Festivali'nde daha önce incirli kolonya ve dondurma gibi ürünleri gördüğünü, eksik kalan kokusal ürünü üretme fikrinin bu gözlemlerle doğduğunu anlattı.

formülasyon, denemeler ve sonuç:

Ersancar, incirin doğal notalarını ortaya çıkarabilmek için farklı formüller deneyerek çok sayıda numune hazırladı. Çalışmalarının sonunda hem kadınların hem erkeklerin rahatlıkla kullanabileceği, dengeli bir koku profili oluşturdu. Parfüm üzerinde yapılan denemelerde özellikle kadın versiyonunda incir balı ve tatlı nüansları ön plana çıkardı; erkek versiyonunda ise tatlılıktan olabildiğince uzak, daha sert bir karakter hedeflendi. Ersancar, onuncu denemede istediği kıvama ulaştığını belirterek üretime geçtiklerini ifade etti.

Geliştirdiği parfümü festivale özgün bir çalışma olarak sunan genç kimyager, ürününü Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirciye takdim etti. Başkanın beğenisi ve festival sonrası gelecek adımlar üzerine yapılan görüşmeler de üretim sürecine olumlu yansıdı. Ersancar, çevresinden aldığı geri bildirimlerin de karar verme sürecinde belirleyici olduğunu vurguladı.

Ailesel birikimin de çalışmalarında etkili olduğunu söyleyen Ersancar, babasının bir parfüm şirketinde üretim müdürü olarak çalıştığını ve çocukluğundan beri kokularla iç içe büyüdüğünü anlattı. Bu deneyim, onun hem kozmetik sektörüne yatkınlığını hem de formül geliştirme konusundaki ilgisini besledi. Gelecek planları arasında oda kokuları ve incirin bu alana uyarlanması da yer alıyor; genç kimyager yeni denemeler ve ürün çeşitleri üzerinde çalışmayı sürdürecek.

Festivalde tanıtılan incirli parfüm, hem yerel ürünlerin farklı kullanım alanlarına açılmasının hem de genç girişimciliğin somut bir örneği olarak öne çıktı. Ersancar'ın geliştirdiği formülün, Aydın incirinin tescilli kimliğini kokusal bir ürüne dönüştürme çabasının ilk somut adımı olduğu belirtildi.

GERMENCİKLİ 22 YAŞINDAKİ KİMYAGER CEREN ERSANCAR, AYDIN’IN TESCİLLİ ÜRÜNÜ İNCİRDEN KADIN VE ERKEKLERİN KULLANABİLECEĞİ PARFÜM GELİŞTİRİREK, BU KEZ İNCİRİ LEZZETİYLE DEĞİL KOKUSUYLA ÖNE ÇIKARDI.