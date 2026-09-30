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Sürücü kaybı sonrası Adıyaman'da minibüs devrildi: 12 tütün işçisi yaralandı

Adıyaman-Samsat karayolunda direksiyon hakimiyeti kaybı sonucu minibüs devrildi, 12 tütün işçisi yaralandı; yaralılar Kahta ve Adıyaman eğitim ve araştırma hastanelerine kaldırıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:42

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 10:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sürücü kaybı sonrası Adıyaman'da minibüs devrildi: 12 tütün işçisi yaralandı

kaza ve yaralananlar:

Adıyaman-Samsat kara yolu Çiçek Köyü yakınlarında, tütün işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada toplam 12 kişi yaralandı.

Kazada minibüs sürücüsü Tayfun S. ile minibüste bulunan Mustafa Y., Gamze D., Fikriye K., Habibe K., Melek K., Yeter K., Çiğdem K., Üzeyir K., Leyla S., Çiler Ç. ve Servet Ç. yaralandı. Olay yerinde aracın plakası 07 AHV 836 olarak kaydedildi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar daha sonra Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlike durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı; olayın oluş nedeninin ve sorumluluk unsurlarının belirlenmesi için inceleme sürüyor.

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 12 TÜTÜN...

ADIYAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ MİNİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU 12 TÜTÜN İŞÇİSİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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