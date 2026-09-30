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Saldırılar Kiev çevresinde sivilleri hedef aldı

Rusya’nın erken saatlerdeki hava saldırıları Kiev ve çevresinde altyapı, konut ve depoları vurdu; biri çocuk 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Saldırılar Kiev çevresinde sivilleri hedef aldı

Saldırılar Kiev çevresinde can aldı

Rus ordusunun erken saatlerde düzenlediği hava saldırılarında biri çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti ve 7 kişi yaralandı. Saldırılar başkent Kiev ile çevresindeki yerleşim alanlarını hedef aldı.

saldırının hedefleri ve zararlar:

Altyapı tesisleri, konutlar, depolar ve araçlar hasar gördü. Saldırılar sonucu iletişim ve ulaşım altyapısında aksaklıklar yaşanabileceği belirtiliyor.

bölgesel tepki ve hava güvenliği:

Olay sırasında Romanya ve Polonya, hava sahalarını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Avrupa Birliği ve NATO üyesi bu iki ülkenin adımları, sınır bölgelerinde hava devriyelerinin artırıldığını işaret etti.

Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını...

Rus güçlerinin Ukrayna’nın başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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